Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı. İdlib'de Türk askerine yönelik alçak saldırıya ilişkin, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.
Türkiye'nin bu kararlılığından hiçbir gücün vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.
Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.