banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor
Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor
Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu
47 yaşında hayatını kaybetti
47 yaşında hayatını kaybetti
52 yaşında hayatını kaybetti
52 yaşında hayatını kaybetti
banner404

Erden Esenyel yeniden Sönmezliler Ocağı Başkanı…

Muharip derneklerden Sönmezliler Ocağı’nın hafta sonu gerçekleştirilen olağan genel kurulunda Erden Esenyel, tek aday olarak yeniden başkanlığa getirildi. 

17 Nisan 2022 Pazar 14:00
Erden Esenyel yeniden Sönmezliler Ocağı Başkanı…

Osman Özalp, Yılsay Barlasoğlu ve Akay Cemal’in oluşturduğu Divanın yönettiği toplantıda, faaliyet ve mali raporların okunarak oy birliğiyle onaylanmasından sonra, yeni başkan ve yönetim kurulu seçimine gidildi. 

Genel kurulda tek aday olan Erden Esenyel, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kuruluna seçilen isimler; Adnan Işıman, Ali Akgüç, Ahmet Yüksel, Mehmet Ali Aydınöz, Mahmut Topçu ve Neval Nuri olarak açıklandı.

banner341
Bu arada İlter Kırmızı, Hamza Arman ve Hasan Harman denetleme kuruluna, Veli H. Taşkıran, İbrahim Tunçalın, Önder Öztürk ve Yaşar Aracı da disiplin kurulu üyeliklerine seçildi.
 
Başkan Erden Esenyel, üyelere yaptığı konuşmada, Sönmezliler Ocağı’nın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde özel bir yeri olduğunu, önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi ve bu uğurda mücadele verenleri unutmayacaklarını belirtti. 

Esenyel, vatan uğruna can veren şehitlerin emaneti olan devlete sahip çıkmak ve yüceltmenin en başta gelen görevleri olduğunu kaydetti. 

banner360
Son Güncelleme: 18.04.2022 00:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke’de iftar yemeği verildi
Lefke’de iftar yemeği verildi
Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Özersay’dan hükümete tepki…
Özersay’dan hükümete tepki…
İnsan Hakları Platformu Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe ile bir araya geldi
İnsan Hakları Platformu Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe ile bir araya geldi
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Milli birlik yapısını toplum genelinde egemen kılmak için her türlü çabayı göstereceğiz”
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Milli birlik yapısını toplum genelinde egemen kılmak için her türlü çabayı göstereceğiz”
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda aşılamalar yapıldı
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda aşılamalar yapıldı
Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor
Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor
Ataoğlu: “Bu yıl ülkemizin turizmden daha fazla pay alacağı ümidindeyiz”
Ataoğlu: “Bu yıl ülkemizin turizmden daha fazla pay alacağı ümidindeyiz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim