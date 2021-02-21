banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376

Erdal Gökhan hayatını kaybetti

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın fotoğrafçısı, eski Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) foto muhabirlerinden Erdal Gökhan 77 yaşında hayatını kaybetti.

21 Şubat 2021 Pazar 20:45
Erdal Gökhan hayatını kaybetti
banner337
banner391

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın fotoğrafçısı, eski Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) foto muhabirlerinden Erdal Gökhan 77 yaşında hayatını kaybetti.

Gökhan, yarın Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’de kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

banner341
1944’te Limasol’da doğan Erdal Gökhan gerek TAK’ta gerekse Cumhurbaşkanlığı’nda çalıştığı dönemde birçok tarihi olayı fotoğraflamıştı.

Bozkurt gazetesinde başladığı meslek hayatını TAK’ta devam ettiren ve emekli olunca Kıbrıs gazetesinde de çalışan Erdal Gökhan daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın özel fotoğrafçısı olarak uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı’nda görev almıştı.

banner360
Son Güncelleme: 21.02.2021 22:10
Anahtar Kelimeler:
Erdal Gökhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada günün fotoğrafı oldu
Sosyal medyada günün fotoğrafı oldu
Sunday Mail’de Tatar yazısı
Sunday Mail’de Tatar yazısı
Eski Sağlık Bakanı Pilli’den açıklama: “Seçimimi insan hayatından yana kullandım, pişman değilim”
Eski Sağlık Bakanı Pilli’den açıklama: “Seçimimi insan hayatından yana kullandım, pişman değilim”
KKTC'de 23 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
KKTC'de 23 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
Arıklı: İslam Dayanışma Oyunlarına katılım için talepte bulunuldu
Arıklı: İslam Dayanışma Oyunlarına katılım için talepte bulunuldu
TDP’den Pilli’nin görevden alımasına ilişkin açıklama
TDP’den Pilli’nin görevden alımasına ilişkin açıklama
Büke’den, YÖK Başkanı Saraç’ın babasının vefatı nedeniyle taziye mesajı
Büke’den, YÖK Başkanı Saraç’ın babasının vefatı nedeniyle taziye mesajı
Araba hırsızlığı arttı bu kez düz kondak yapıp çaldılar
Araba hırsızlığı arttı bu kez düz kondak yapıp çaldılar
Evkaf 2021’i “bencillik ve israfa karşı mücadele yılı“ ilan etti
Evkaf 2021’i “bencillik ve israfa karşı mücadele yılı“ ilan etti
Turizm Bakanı Ataoğlu’nun Rehberler Günü mesajı…
Turizm Bakanı Ataoğlu’nun Rehberler Günü mesajı…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim