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Ercan’daki olayla ilgili polisten açıklama

Ercan’daki olayla ilgili polisten açıklama

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
Ercan’daki olayla ilgili polisten açıklama

Polis, Ercan Havalimanı’ndaki karakolda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada yer alan şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı. 

Cep telefonu x-ray’den geçerken ıslandığı gerekçesiyle polise küfür ettiği ve aşırı alkollü olduğu belirlenen kişi hakkında yasal işlem; şiddet uygulayan polis hakkında ise idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir polisin bir kişiye fiziksel şiddet uyguladığının göründüğü olay, 13 Haziran’da meydana geldi.

Aşırı alkollü olduğu belirlenen görüntüdeki şahsın, cep telefonu x-ray cihazından geçtiği sırada ıslandığı gerekçesiyle görevli polislere küfür edip, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığı kaydedilen açıklamada, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada,  “Görüntülerde, söz konusu şahsa karşı hiçbir zaman tasvip etmediğimiz şekilde davranan ve Polis Teşkilâtı’nın itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.


 

Son Güncelleme: 31.07.2019 15:45
Anahtar Kelimeler:
Ercan Karakolu şiddet
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