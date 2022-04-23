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Ercan’da resmi evrak sahteleme: 1 kişi tutuklandı

23 Nisan 2022 Cumartesi 10:45
Ercan’da resmi evrak sahteleme: 1 kişi tutuklandı

Ercan Havaalanında evrak sahtelediği tespit edilen K.C. (E-42) tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, K.C., başka bir şahıs adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu ve kimliği üzerine, kendi fotoğrafını koyup sahteledikten sonra KKTC'den çıkış yapmak maksadıyla görevli memura verip tedavüle sürdü.

Sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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GAZİMAĞUSA’DA SAHTE EVRAK 

Gazimağusa’da da, A.A. (E-22), sürüş ehliyeti sınavına girebilmek için arkadaşı M.T.A.A. (E-21) ile birlikte eski tarihli PCR test sonucunun tarihini değiştirerek, sahteledi.

Sözkonusu belgeyi görevli ehliyet müfettişine verdiği tespit edilen şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 23.04.2022 12:52
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