banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet bizi mi, biz devleti mi denetlemeli?
Devlet bizi mi, biz devleti...
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın !
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın...
Yargıda da hesap versinler!
Yargıda da hesap versinler!
Vaka sayılarında yeni rekor!
Vaka sayılarında yeni rekor!
banner376

Ercan’da ICAO kurallarına göre ambulans bulundurulmadığı iddiası

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), ambulans bulundurma konusunda Ercan Havaalanı’nda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına uyulmadığını ileri sürdü.

17 Ağustos 2021 Salı 12:15
Ercan’da ICAO kurallarına göre ambulans bulundurulmadığı iddiası

Avcı, yazılı açıklamasında, yapılan yazışmalarda, olası uçak kaza, kırım ve yangınlara müdahil olması için Ercan Havaalanı’nda ICAO kurallarına göre zorunlu olarak iki adet ambulans bulundurulması ve bu ambulansların hiçbir surette başka amaçlar için meydanı terk etmemesi gerektiğinin belirtildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın Nisan 2006’da Ercan Havalimanı’nda bir ambulans, Ercan’ın özelleştirilmesiyle de özel hastanelerden de bir ambulans hizmet vermeye başladığını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

“ERCAN’DA HİÇ AMBULANS OLMADIĞI ZAMANLAR VAR”

banner341
“Ancak son zamanlarda Ercan Havaalanı’ndaki özel ambulans hizmetleri kaldırılmış olup sadece bir 112 ambulansı ile sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. 112 ambulansının da Ercan çevresindeki acil vakalara da hizmet verdiğinden Ercan Havaalanı’nda hiç ambulans olmadığı zaman aralıkları oluşmaktadır. Bu durumda, Sivil Havacılık Dairesi eski Müdürünün ülkemiz Sivil Havacılığın ICAO ve EURO kontrol kurallarına uygun olarak yapıldığı ve 2005’te kategori sekiz olan Ercan’da konuşlandırılacak zorunlu ambulans sayısının iki olduğu belirtildiği gerçeğine bakılarak halen Ercan Havaalanının ICAO kurallarına uymadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.”

Bunun ciddi bir düzenleme eksikliği olduğunu belirten Avcı, ikinci ambulansla ilgili açıklama yapılması gerektiğini ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 17.08.2021 12:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne InnerWheel Kulübü’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı
Girne InnerWheel Kulübü’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı
Batur: “Öğrencilerimize kolejlerimizde staj yapma fırsatı sunuyoruz”
Batur: “Öğrencilerimize kolejlerimizde staj yapma fırsatı sunuyoruz”
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Baktır, orman yangınlarından sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Baktır, orman yangınlarından sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi
Esnaf Örgütleri Başbakanlık önünde eylem yaptı
Esnaf Örgütleri Başbakanlık önünde eylem yaptı
Kar-iş Başkanı Topaloğlu resti çekti!
Kar-iş Başkanı Topaloğlu resti çekti!
Başbakan Saner PGM'yi ziyaret etti
Başbakan Saner PGM'yi ziyaret etti
Devlet bizi mi, biz devleti mi denetlemeli?
Devlet bizi mi, biz devleti mi denetlemeli?
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın !
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın !
Yargıda da hesap versinler!
Yargıda da hesap versinler!
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim