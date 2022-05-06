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Ercan’da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi

 

06 Mayıs 2022 Cuma 10:30
Ercan’da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa, 6 Mayıs 22 (TAK): Polis, Ercan Havalimanı’nda dün gerçekleştirdiği Son Yolculuk Operasyonu’nda 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon sonucu 38 yaşındaki A.K.(K) tutuklandı. 

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük ve Rüsümat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 15.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen Son Yolculuk Operasyonnda KKTC’ye giriş yapan A.K.’nin (K-38) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; yaklaşık 11 kg ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. 

Bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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Son Güncelleme: 06.05.2022 11:35
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