Ercan’a Geliş Uçuşları Bu Gece Yarısı Durduruluyor

Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Askeri, ambulans ve acil uçuşlar dışında Ercan Havalimanı’na yapılacak tüm uçuşlar bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 Eylül’e kadar durduruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Paylaşımda, “Askeri, ambulans ve acil uçuşlar dışında Ercan Havalimanına yapılacak tüm uçuşlar, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmuştur” ifadesine yer verildi.

Bu arada BRT’nin haberine göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi KKTC’ye uçuşlarla ilgili notam yayımladı. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’ye dayandırılan habere göre, yayımlanan notam ile bu gece yarısından 13 Eylül Pazar akşamına kadar KKTC’ye geliş uçuşları yapılmayacak.

Gidişler konusunda ise herhangi bir notam yayımlamadıklarını bildiren Sofi, uçakların boş gelmesi halinde gidiş uçuşlarının yapılabileceğini söyledi. Sofi, acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçakların ise bu karardan muaf tutulduğunu belirtti.

(FEZ)