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Ercan yolundaki kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı

25 Eylül 2022 Pazar 20:30
Ercan yolundaki kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Ercan Havalimanı- Yonca Kavşağı arasında bugün saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Aydın Eker adlı 38 yaşındaki sürücünün kullandığı DR 534 plakalı araç, Ercan’dan Yonca Kavşağa doğru seyrederken sola meyilli virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü tedavi için Aydın Eker Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 25.09.2022 23:43
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