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Ercan - İskele Anayolu’nda feci kaza
Feci kaza!
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Ercan - İskele Anayolu’nda feci kaza

Ercan - İskele Anayolu üzerinde, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

19 Aralık 2021 Pazar 09:53
Ercan - İskele Anayolu’nda feci kaza

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18:45 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu üzerinde Gecitkale çemberi yakınlarında, 32 yaşındaki Soroush Amanmohammadı yönetimindeki SG 757 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 27 yaşındaki Hakan Rüşlü yönetimindeki PF 660 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan PF 660 plakalı araç sürücüsü Hakan Rüşlü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, PF 660 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Melek Tilki ile SG 757 plakalı araç sürücüsü Soroush Amanmohammadı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Mohamad Reza Honarvar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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