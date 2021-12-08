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Ercan Havalimanı’nda pistin küçük bir bölümünde hasar oluştu

Elverişsiz hava koşullarından dolayı Ercan Havalimanı’nda pistin küçük bir bölümünde hasar oluştuğu; uçuşların pistin diğer bölümünden devam ettiği açıklandı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 10:30
Ercan Havalimanı’nda pistin küçük bir bölümünde hasar oluştu

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T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hasarın giderilmesi için çalışmaların başladığı kaydedildi ve pistin tamir edilmesinin ardından öğlene doğru uçuşların normale dönmesinin beklendiği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 12:06
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