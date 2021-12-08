Ercan Havalimanı’nda pistin küçük bir bölümünde hasar oluştu

Elverişsiz hava koşullarından dolayı Ercan Havalimanı’nda pistin küçük bir bölümünde hasar oluştuğu; uçuşların pistin diğer bölümünden devam ettiği açıklandı.