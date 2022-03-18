Ercan Havalimanı’nda 2021’e oranla 2022 yılında yolcu ve uçak sayısı arttı

Uçak sayısı ise 2021’in Ocak-Şubat döneminde 429 iken, 2022’de 2 bin 857’ye yükseldi.

T&T Ercan Havalimanı, 2020 ile 2022 yılları arasında, Ocak-Şubat aylarında 7 bin 385 uçağa ve giriş-çıkış yapan 928 bin 579 yolcuya hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı 2020’de 576 bin 311 yolcu ve 4 bin 99 uçağa hizmet verirken, 2021 yılının ilk 2 ayında 42 bin 792 gelen ve giden yolcu ve 429 gelen ve giden uçağı konuk etti. 2022’nin aynı döneminde ise 309 bin 476 yolcu ve 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.

SON 3 YILIN İLK 2 AYINDA 452 BİN 936 KİŞİ GELDİ, 475 BİN 635 KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

2020, 2021 ve 2022 yıllarının ilk 2 ayında Ercan Havalimanı’na 452 bin 936 kişi gelirken, 475 bin 635 kişi de çıkış yaptı. Bu dönemde 3 bin 686 uçak iniş, 3 bin 699 uçak ise kalkış yaptı.

2020’nin ilk 2 ayında 576 bin 311 kişi Ercan Havalimanı’ndan giriş ve çıkış yaparken, 4 bin 99 uçağa hizmet verildi. 2021’in aynı döneminde bu sayı 42 bin 792 yolcu ve 429 uçak olarak kayıtlara geçti.

Yolcu ve uçak sayılarının önemli oranda gerilemesindeki en önemli faktör Covıd-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve kısıtlamalar gösterildi.

2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise Ercan Havalimanı’nda 309 bin 476 yolcu ve 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.

2021’DE UÇAK VE YOLCU SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında 42 bin 792 yolcu ve 429 uçağa hizmet verildi. 2021’in Ocak ayında 19 bin 138 yolcu giriş ve çıkış yaparken, 217 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Aynı yılın Şubat ayında ise 212 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yolcu sayısı ise 23 bin 654 oldu. Bu rakamlar Ocak ve Şubat dönemi için son 3 yılın yolcu ve uçak istatistiklerindeki en düşük sayılar olarak tablolara yansıdı.

SON 3 YILIN OCAK VE ŞUBAT AYLARINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

2020’nin Ocak- Şubat aylarında Ercan Havalimanı’na 284 bin 19 yolcu gelirken, 292 bin 292’si de çıkış yaptı. Bu dönemde 4 bin 99 uçak havalimanına iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

2021’in aynı döneminde 23 bin 528 yolcu giriş ve 19 bin 264 yolcu çıkış yaparken, iki ayda 429 uçağa hizmet verildi.

2022’nin ilk 2 ayında ise 145 bin 389 yolcu KKTC’ye giriş yaparken, 164 bin 79 yolcu ise çıkış yaptı. Bu dönemde 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.

ÖZÇELİK

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik yaptığı açıklamada, Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların gerek salgın döneminde gerekse diğer günlerde rahat giriş-çıkış ve güvenli seyahat yapabilmesi için tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Özçelik, tarifeli uçuş seferlerine ara verildiği süreçte havalimanında yolcu ve uçak sayılarının tarihindeki en düşük rakamlarına ulaşıldığını belirtti.

Ercan Havalimanı’nı kullanan tüm yolcuların güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Özçelik, sağlıklı ve güvenli uçuş için önlemlerden ödün vermediklerini, tüm bölümlerde dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.