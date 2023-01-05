Ercan Havalimanı beş günde 345 uçak ve 43 bin 241 yolcuya hizmet verdi

173 uçak ve 21 bin 821 yolcu geldi, 172 uçak ve 21 bin 420 yolcu gitti

Ercan Havalimanı, 29 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında 345 uçak ve 43 bin 241 yolcuya hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında tarifeli, charter ve özel uçaklar dahil, 345 uçağa ve giriş-çıkış yapan 43 bin 241 yolcuya hizmet verdi. Ercan, 2023’nin ilk gününde 86 uçaklık trafik ile 9 bin 674 yolcu ağırladı.

Açıklamaya göre, yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun saatler yaşanan Ercan Havalimanı’nda tüm tedbirleri alması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Havaalanında en fazla yoğunluk 30 Aralık’ta yaşandı. 30 Aralık’ta Ercan Havalimanı’na 99 uçak iniş ve kalkış yaparken, 11 bin 867 yolcuyu ağırlandı.

29 Aralık’ta 64 uçak ve 8 bin 924 yolcu, 31 Aralık’ta 44 uçak 5 bin 634 yolcuya hizmet veren T&T Ercan Havalimanı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023’te 86 uçak ve 9 bin 674 yolcuya hizmet verdi. 2 Ocak’ta ise 52 uçak ve 7 bin 142 yolcuyu ağırladı.

-“Alınan önlemlerle sıkıntı yaşanmadı”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için paydaşlar ile aldıkları önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

Özel günlerde Ercan Havalimanı’nda uçak ve yolcu trafiğinin arttığını ancak yeni yıl döneminde ise sayıların biraz daha fazla olduğunu ifade eden Özçelik, “Yolcularımızın rahat, konforlu ve güvenli seyahatlerini sağlamak için T&T Havalimanı İşletmeciliği ve diğer birimlerle birlikte çalışmaya ve en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi.

Özçelik, 29 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan 5 günde Ercan Havalimanı’na 173 uçak ve 21 bin 821 yolcu gelirken, 172 uçak ve 21 bin 420 yolcunun çıkış yaptığını aktardı.

Özçelik, yeni yılda yaşanan yoğun bir tempo ile çalışan KKTC Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet Hava yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık, Gümrük Dairesi ve Turizm yetkilileri ile seyahat eden yolcuların ülkeye ulaşmasında büyük emekleri olan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), üniversiteler ve tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.