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Ercan Havalimanı 2020’nin ilk günü 112 uçağa hizmet verecek

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 724 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek; Ercan, 2020’nin ilk günü olan 1 Ocak 2020’de 112 uçağa hizmet verecek. 

Ercan Havalimanı 2020’nin ilk günü 112 uçağa hizmet verecek

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 724 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek; Ercan, 2020’nin ilk günü olan 1 Ocak 2020’de 112 uçağa hizmet verecek. 

26 Aralık 2019 Perşembe 14:45
Ercan Havalimanı 2020’nin ilk günü 112 uçağa hizmet verecek

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’nı 27 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 724 uçağa ev sahipliği yapacak.
Ercan Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Anadolujet Hava Yolları ve Atlas Global Hava Yolları yeni yıl nedeniyle ek seferler koymuş durumda.
 EN FAZLA UÇUŞ YENİ YILIN İLK GÜNÜ
Konuyla ilgili T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada “Yeni yılın ilk gün 1 Ocak 2020’de Ercan Havalimanı 112 sefer ile yeni bir rekora daha imza atacak” denildi.
Açıklamaya göre Cuma günü Ercan’a 69 uçak iniş-kalkış yapacak. 28 Aralık’ta 56, 29 Aralık’ta 88, 30 Aralık’ta 65 ve 2019’un son günü olan 31 Aralık günü 57 uçak iniş ve kalkış yapacak. Ercan’da 1 Ocak 2020’de 112, 2 Ocak’ta 69, 3 Ocak’ta 69, 4 Ocak’ta 57 ve 5 Ocak günü ise 82 uçak imiş ve kalkış yapacak.
“TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK”

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T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Özçelik, yeni yılın yine Ercan Havalimanı’nda çok yoğun geçeceğini kaydederek, yolculara bugün olduğu gibi yeni yıl öncesi ve sonrasındaki günlerde her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet Hava yolları, AtlasGlobal Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.
Özçelik, hava limanında yaşanacak yoğunluğun alınan önlemler sayesinde yolcuların rahat bir şekilde seyahatlerini yapacağını anlattı.
Özçelik, yeni yıl olmasından dolayı Kıbrıs insanının ve öğrencilerin tatillerini yurt dışında geçirmeyi seçmesi neticesinde sadece geliş değil, gidişlerde de yoğunluk olacağını ifade etti. Özçelik, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni etti.
 

Son Güncelleme: 26.12.2019 17:52
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