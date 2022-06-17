Ercan Havaalanında 500.000 euro yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Şube tarafından düzenlenen kurye operasyonunda havalimanından 500 bin Euro ile giriş yapan bir kişi tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Türker Samancıoğlu, olguları aktardı. Polis, 16.06.2022 tarihinde kuryeler tarafından KKTC’ye yüksek miktarda nakit paraların sırt çantaları içerisinde getirileceği ve getirilen paraların Suç Geliri olabileceği bilgisinin alındığını söyledi. Polis, aynı gün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından gerçekleştirilen Kurye Operasyonunda Ukrayna uyruklu Zanlı Oleksandra Suprun' un İstanbul' dan KKTC Ercan Havalimanına gelirken yanında yolcu beraberi şüpheli olarak görülen 500.000 Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının, yapılan sorgusunda paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlının 2022 yılı içerisinde ilk tespitlere göre 01.04.2022 tarihinde KKTC ye yolcu beraberi 150.000 Euro ve 23.04.2022 tarihinde de KKTC ye 200.000 Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlının KKTC’ye getirmiş olduğu paralar ile ilgili olarak vermiş olduğu sözlü beyanında "Tanımadığı birinin havalimanından kendisini aldığı, Lefkoşa da bilmediği bir ofise gittiğini, orada tanımadığı birine parayı verdiğini, yine başka tarihte geldiğinde Lefkoşa da bir eve götürüldüğü ve orada tanımadığı birine parayı teslim ettiğini" belirttiğini aktardı. Polis, yine aynı gün zanlının tasarrufunda bulunan Güney Kıbrıs’a ait Nakit Beyan formundan 30.05.2022 tarihinde İstanbul’dan Atina üzerinden Larnaka’ya yolcu beraberi 460 bin Euro götürdüğünün tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının geçmişte beraberindeki paraları KKTC’ ye getirdiği günlerde Ercan havalimanından giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı ve ardından KKTC’ye geri dönerek aynı gün içerisinde Ercan hava limanından KKTC’den ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının kuvvetle muhtemel getirdiği paraları KKTC üzerinden Güney'e götürdüğüne inanıldığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yine aynı gün zanlının tasarrufunda bulunan ve sırt çantası içerisinde muhafaza ettiği 500 Bin Euro’nun emare olarak zapt edilerek Devlet Haznesine yatırıldığını anlattı. Polis, yine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelenmek üzere teslim alınıp aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Bilişim Yasası tahtında Bilişim emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının ilk tespitlere göre ve suçtan elde edilen gelir olduğuna inanılan 850.000 Euro nakit parayı KKTC’ye yolcu beraberi getirdiğinin tespit edildiğini ve yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde meblağın artacağına inanıldığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak bir çok kamera görüntüsünün incelenmesi, bir çok ifade temin edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti dahil bir çok yer ile yazışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının daha önce yolcu beraberi getirdiği nakit paraları kime veya kimlere teslim ettiği ve yine 16.06.2022 tarihinde getirmiş olduğu nakit paraları kim veya kimlere teslim edeceği yönünde de geniş çaplı araştırma ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, ilk aşamada mesele ile bağlantısı olduğunu inanılan bir şahsın arandığını ve zanlının aleyhine tahkikatın yeni başladığını söyleyerek, poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.