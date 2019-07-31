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Ercan - Hatay seferleri 8 Ağustos'ta başlıyor...

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, "Ercan - Hatay seferlerinin 8 Ağustos'ta başlayacağı" müjdesini verdi.

Ercan - Hatay seferleri 8 Ağustos'ta başlıyor...

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, "Ercan - Hatay seferlerinin 8 Ağustos'ta başlayacağı" müjdesini verdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
Ercan - Hatay seferleri 8 Ağustos'ta başlıyor...

Ülkemize daha fazla turistin gelebilmesine olanak sağlayacak, Anadolu Jet’in ülkemize var olan İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep destinasyonlarındaki seferlerinin arttırılması yanında yeni destinasyonların yaratılmasını talep ettik. Karadeniz – Hatay seferlerinin başlatılması için ısrar ettik. Bu ısrarımız üzerine 8 Ağustos tarihinden itibaren, Ercan - Hatay direkt seferlerinin başlayabileceği söyledi.

Ülkemiz çok sayıda Karadeniz kökenli vatandaşlarımıza da evsahipliği yapmaktadır. Bu vatandaşlarımızın doğup büyüdükleri yere direk uçuşla gitmeleri ve Karadeniz’de yaşayan ailelerinin KKTC’ye kolaylıkla gelmeleri için sefer konulması yönünde ısrarcı olduk.

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Ercan – Trabzon seferlerinin gerçekleştirilmesinin yeterli uçak olmamasından dolayı şu an mümkün olmadığı, ancak yakın bir gelecekte başlatılmasının mümkün olacağı cevabını aldık.

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Biliyorsunuz, dünyada medeniyetler şehri olarak anılan Hatay, bugün yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri uğrak noktalarından biri haline geldi. Hatay – Ercan seferlerinin başlatılması ile birlikte, Hatay’a gelecek olan turistlerin, KKTC’ye de gelerek tatil yapmalarına, ayrıca vatandaşlarımzın da Hatay’ı ziyaret etmesine imkan tanıyacaktır.

Ülkemize Türkiye üzerinden turist gelmesine bir diğer engel de, Türkiye’ye tek girişli turist vizesi ile giriş yapan yabancı turistlerin, KKTC’ye gelip tekrardan Türkiye’ye giriş yapabilmelerinin mümkün olmamasıdır. Bu da bizim açımızdan önemli bir olumsuzluktu. Yaptığımız toplantıda, bizim ve Sayın Ekşi’nin, ilgili TC yetkilileri ile görüşerek, Türkiye’ye gelen turistlerden KKTC’yi ziyaret ettikten sonra Türkiye’ye girişlerinde tekrar bir vize  talep edilmemesi hususunda taleplerimiz oldu.

Görüştüğümüz bir diğer konu da özellikle İngiltere’den kalkış yapan, THY uçakları ile ilgili olarak yolcuların uçaktan inmesine gerek kalmadan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi KKTC’ye seyahat etmeleri konusundaki isteğimizi ilettik.  Bunun üzerine Sayın Genel Müdür, THY nezdinde teknik bir çalışma başlatılacağı yönünde gerekli talimatı ilgililere verdi.

Yine, mevcut sistemde Türk Hava Yolları’ndan satın alınan promosyon biletler için geçerli olan 15 kilo taşıma hakkının 20 kiloya çıkarılması için yaptığımız öneriyi, Sayın Ekşi hemen kabul ederek, gerekli düzenlemenin derhal yapılacağını belirtti.

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