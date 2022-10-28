Ercan'dan uyuşturucu sokmak istedikleri esnada tutuklanmışlardı!

(Kamalı Haber) – Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak

isterken yakalanan zanlı Zeynep Altıntaş ve meseleye bağlantılı olarak görülüp

tutuklanan zanlı Fırat Deniz ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna

çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları

aktardı. Polis, 25 Ekim’de 15.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan giriş

yapan zanlı 1 Zeynep Altıntaş’ın eşyaları ve üzerinde yapılan aramada iç

çamaşırında 50 gram ağırlığında methamfetamin olduğuna inanılan uyuşturucu

maddenin bulunup, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Zeynep Altıntaş’ın

gönüllü ifade verip, konu maddeyi zanlı 2 Fırat Deniz’in yönlendirmesiyle

Gaziantep’te bir kişiden alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı 2

Fırat Deniz’in ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, aranan bir kişi

olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlıların 5 gün tutuklu

kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 5

gün tutuklu kalmasına emir verdi.