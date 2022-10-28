banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ercan'dan uyuşturucu sokmak istedikleri esnada tutuklanmışlardı!
Ercan'dan uyuşturucu sokmak istedikleri esnada...
Çocuk hırsızlığında gelişme! Aile hakkında da soruşturma açıldı
Çocuk hırsızlığında gelişme! Aile hakkında...
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye...
"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için karar!
"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için...
“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”
“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”
banner404

Ercan'dan uyuşturucu sokmak istedikleri esnada tutuklanmışlardı!

28 Ekim 2022 Cuma 15:06
Ercan'dan uyuşturucu sokmak istedikleri esnada tutuklanmışlardı!

(Kamalı Haber) – Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak
isterken yakalanan zanlı Zeynep Altıntaş ve meseleye bağlantılı olarak görülüp
tutuklanan zanlı Fırat Deniz ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları
aktardı. Polis, 25 Ekim’de 15.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan giriş
yapan zanlı 1 Zeynep Altıntaş’ın eşyaları ve üzerinde yapılan aramada iç
çamaşırında 50 gram ağırlığında methamfetamin olduğuna inanılan uyuşturucu
maddenin bulunup, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Zeynep Altıntaş’ın
gönüllü ifade verip, konu maddeyi zanlı 2 Fırat Deniz’in yönlendirmesiyle
Gaziantep’te bir kişiden alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı 2
Fırat Deniz’in ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, aranan bir kişi
olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlıların 5 gün tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 5
gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk hırsızlığında gelişme! Aile hakkında da soruşturma açıldı
Çocuk hırsızlığında gelişme! Aile hakkında da soruşturma açıldı
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!
"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için karar!
"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için karar!
“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”
“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”
GAÜ'den muhteşem "Welcome Party" kutlaması
GAÜ'den muhteşem "Welcome Party" kutlaması
"Kırgızistan da KKTC'ye direkt uçuş istiyor!"
"Kırgızistan da KKTC'ye direkt uçuş istiyor!"
Vatandaş uçamıyor! Biletler ateş pahası
Vatandaş uçamıyor! Biletler ateş pahası
İndirimin en çok olacağı saat aralığı açıklandı!
İndirimin en çok olacağı saat aralığı açıklandı!
Katip Demir adaylığını açıkladı!
Katip Demir adaylığını açıkladı!
"29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var"
"29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim