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Ercan'da uyuşturucu ile yakalandı

Ülkemize Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Liz tarafından yakalanan zanlı Ferdi Gündoğdu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ercan'da uyuşturucu ile yakalandı

Ülkemize Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Liz tarafından yakalanan zanlı Ferdi Gündoğdu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ocak 2020 Cuma 16:42
Ercan'da uyuşturucu ile yakalandı

KAMALI HABER

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, zanlı Ferdi Gündoğdu’nun 15.01.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada narkotik köpeği Liz’in tepki vermesiyle yapılan üst aramasında iç çamaşırında gizli 3 gram 128 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 17:50
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Gündoğdu
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