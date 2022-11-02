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"Ercan'da insan sağlığı güvenliğinin olmaması kabul edilemez"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Ercan Havalimanı'nda kurallara uygun sayıda ambulans ve ilk yardım ekibinin, kurulması ve hizmet vermesi gerektiğini belirtti. Dernekten yapılan açıklamada, Ercan Havaalanı'nda insan sağlığı güvenliğinin olmamasının kabul edilemez olduğu açıklandı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 10:37
"Ercan'da insan sağlığı güvenliğinin olmaması kabul edilemez"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Ercan Havalimanı'nda kurallara uygun sayıda ambulans ve ilk yardım ekibinin, kurulması ve hizmet vermesi gerektiğini belirtti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, 2006 yılında çabaları sonucu 112 ambulanslarının Ercan Havalimanı'nda devreye girdiğini hatırlatarak, “Ülkemizde 2006 yılında uğraş verilerek gerçekleşen bir başarı, 2022 yılında yok edilerek 18 sene gerilere gidilmiştir. Bu da bir başka ayıbımızdır” dedi.

Aradan 17 yıl geçerek 2022 yılına gelindiğinde Ercan Havalimanı'na inen uçak ve yolcu sayısı kat kat artmış olduğu halde günümüzde Ercan Havalimanı'nda konuşlandırılmış hiç ambulans bulunmamasının Sivil Havacılık kurallarına uygun olmadığını savunan Avcı, ilgili uçak şirketlerinin de bu konuya dikkatlerinin çekilmesi gerektiğini söyledi.

Günde binlerce insanın seyahat ettiği, ciddi kazaların olabileceği Ercan Havalimanı'nda tüm insanların sağlık güvenliğinin olmamasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Avcı, “Ercan Havalimanı'nda görevli şirketin Havalimanı'nda öngörülen standartlara haiz ambulans ve sağlık personelinden oluşan İlk Yardım ve Acil Yardım birimi oluşturması ve kesintisiz hizmet vermek zorunda olduğu bilinmektedir” dedi.

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