Ercan bilmecesi!

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

İhaleyi kazanan Taşyapı şirketinin binayı bitirmemek için çeşitli bahaneler ortaya koyduğu ve hükümetin bu konuda rahtsızlık duyduğu belirtilirken konunun Ankara’daki yetkililere de bildirildiği öğrenildi.

İlgili şirketin eski binada müthiş paralar kazandığını belirten ve bu yüzden yeni binayı geciktirdiğini iddia eden kaynaklar şirket sahibi Emrullah Turanlı’nın Türkiye’de en üst düzey makamlara şikayet edildiğini bu konuda bir ekip gönderileceği ifade ediyorlar.

Bu arada Taşyapı’nın 2014 yılında ihale ile kazandığı Balalan-Yeni Erenköy yolu yapımını da kazandığı ama 5 yılda sadece yüzde 14’lük bir kemsini bitirdiği, geçtiğimiz günlerde de bu işi bitirmemek için tasfiye istediği öğrenildi.

LEVENT ÖZADAM

Bu da Taşyapı tiyatrosu!

Önce bir hatırlatma yapalım…

Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı bundan birkaç yıl önce ne demişti?

“Benden rüşvet istediler…”

Tüm siyasetçileri zan altında bırakmıştı!

Sonra bazı eski bakanları mahkemeye vereceğini filan uydurmuştu…

Uydurmuştu diyoruz çünkü uyduruk çıktı!

Ne bir suçlama var şimdi he de bir mahkeme davası…

Ama bu haberler ve açıklamalar arşivlerde hala duruyor!

İstenilen rüşvetleri verdi vermedi bilmeyiz ama bu söylemlerin peşine şimdiye kadar kimse düşmedi!

Bundan sonra da düşeceklerini zannetmiyoruz…

Balık hafızalıyız ya!

…

Aradan yıllar geçti…

Ercan’ın yeni apronu da binası da bir türlü bitmedi!

Biteceği de yok gibi gözüküyor…

Bakan Atakan bu konuda geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı!

Bu süre içinde Türkiye’de tam 14 havaalanı bitirildi diye…

Sonra da Ercan’ın inşaatının 2020 yılında biteceğini tahmin ettiğini ifade etmişti!

Şunun şurasında ne kaldı ki…

Ama o inşaatın biteceği filan yok!

Çünkü Turanlı Ercan’ın eski binasında öyle güzel para kazanıyor ki, onun için yeni bina işini hayli ağırdan alıyor…

Niye yeni binaya para harcasın ki!

Aklını mı yedi yani…

…

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen geldiğinde Ercan’ın yeni binasını sormuş…

Aldığı cevap sonrası da küplere binmiş!

Fırçayı çekti mi bilmiyoruz ama konu şu anda Ankara’da çok ciddi bir şekilde ele alınıyor…

Turanlı ise hala sallamaya devam ediyor!

Erdoğan’ın ahbabı olduğu yönündeki iddialar ise cabası…

Milleti böyle etkilemek istiyor belli ki!

Yeni binayı bıraksın, eski binada para basmaya devam etsin, ama kendine kimse dokunmasın öyle mi?

Ortada bir sözleşme var…

Bitiş tarihi çoktan sona ermiş!

Adamın ulurunda bile değil…

Ya bizim devlet erkanı bu konuda ne düşünüyor?

Asıl mesele burada yatıyor zaten…

Ne hesap soran var ne de hizaya çeken!

…

Taşyapı’nın başka marifeti…

Şirkete 2014 yılında Balalan-Yeni Erenköy yolunun yapımı ihale edilmiş!

Bundan tam 5 sene önce…

Bu süre zarfında adanın tüm yolları baştan asfaltlanır ama Taşyapı bu 5 yıllık sürede yolun sadece yüzde 14 civarında bir kısmını bitirmiş!

Çünkü hesap soran yok ki…

Daha da kötüsü var;

Geçenlerde bu yolu yapmaktan vazgeçtiğini bildirmiş ilgili birimlere…

Tasfiye istiyormuş anlayacağınız!

İşte büyük tehlike de burada zaten…

Aynı şeyler Ercan’ın başına gelirse sakın şaşırmayın olur mu?

Çünkü o belli ki Ankara’daki dayılarına güveniyor ki aldığı işi bir türlü bitirmiyor…

Yarın bir gün Ercan’dan çekiliyorum derse ne yapacaksınız?

Hiçbir şey yapamayacaksınız…

Çünkü adam kural filan tanımıyor ki!

Sözleşmeyi takan kim?

Hele de ne denetleyen ne de hesap soran olmadıkça ne Ercan’ın yeni binasının bitmesini bekleyin ne de başka bir şeyi…

Ama o eski binadan ve her yolcu çıkışından alınan ciddi rakamları cebine indirmeye devam ediyor!

Ta ki bir cesur yürek ortaya çıkana kadar…

…

Şu sıralar tiyatro kavgası yaşanırken…

Biz de Ercan tiyatrosunun da pey yakında hem de hararetli bir şekilde yaşanacağı müjdesini vermek istedik sizlere!