Erbay: “Koop-Sen’in grevini ibretle izliyoruz”

Erbay yaptığı yazılı açıklamada, sendika yönetim kurulunun aldığı kararın gerekçesini siyasi istihdamlar olarak gösterdiğini ifade ederek, sendikanın, “kamuoyunu yanıltmaya çalışması” nedeniyle açıklamanın zorunlu hale geldiğini kaydetti.
Erbay, Binboğa Yönetim Kurulu olarak, Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Yasası’nın emrettiği vasıflarda iki teknik personelin istihdam edilmesi ve yakında emekli olacak bir muhasebe personelinin yerine yetiştirilmek üzere bir muhasebe personelinin istihdam edilmesi için yasal prosedürün uygulamaya sokulduğunu bildirdi.
Erbay yaptığı yazılı açıklamada, sendika yönetim kurulunun aldığı kararın gerekçesini siyasi istihdamlar olarak gösterdiğini ifade ederek, sendikanın, “kamuoyunu yanıltmaya çalışması” nedeniyle açıklamanın zorunlu hale geldiğini kaydetti.