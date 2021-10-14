Eralp hoca isyan etti!

Ülkemizin tanınmış eğitimci ve teknik direktörlerinden Eralp Şerifoğlu, görevli olduğu okulda öğrencilerinin yaşadıklarına isyan etti.

Şerifoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulunda su içecek parası olmayan öğrencileri olduğunu, acı bir şekilde belirterek, “o çocuğa, hak ettiği suyu içirene kadar hepimize yazıklar olsun” yorumunu yaptı.

İşte Eralp Şerifoğlu’nun paylaşımı;

"Okulumda su içecek parası olmayan öğrencim var..

Para teklifini kabul etmeyecek kadar da gururlu!

Evet...

Su içmek için bile para gerekiyor bu ülke okullarında..

Kantine gidecek harçlığı olmayan öğrencilerimiz var mesela! Teneffüslerde ağaçların altına saklanan...

Fakat,

Son model arabayla okula gelen de var.. O genç de haklı!

Çocuk yaşlarında bile,Eşitlik sadece giydikleri üniformada kalmış!

Değer yargıları etiketle,markayla,parayla kıyaslanıyor!!!

Eşitsizliği, adaletsizliği iliklerine kadar hissediyor genç yürekler.. kimisi kaderine razı,kimisi isyanlarda...Anlatamıyorsun! Hayatı...

Yetersiz kalıyor sözlerin... gözlerinden anlıyorsun...

Ve çocuklarına Su içirmekten bile aciz haldeyiz..öyle mi?

O çocuğa, hak ettiği suyu İçirene kadar hepimize yazıklar olsun..."