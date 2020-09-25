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EÖP’ten Yeşil Hat’tan Geçişlere İlişkin Yeni Açıklama

“GEÇİŞ NOKTALARINDA RUM YÖNETİMİ TARAFINDAN COVİD-19 SALGININA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR”

25 Eylül 2020 Cuma 11:25
EÖP’ten Yeşil Hat’tan Geçişlere İlişkin Yeni Açıklama
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Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), geçiş noktalarında Rum Yönetimi tarafından Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin devam ettiğini, pandemi öncesi alınan kararın iptal edilmesi neticesinde ortadan kaldırılan kısıtlamalarla salgın dolayısıyla halen yürürlükteki önlemlerin karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Rum Yönetimi, Yeşil Hat’tan geçişlerle ilgili 27 Kasım 2019’da almış olduğu ve 14 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren Yeşil Hat Tüzüğü uygulama koduna yapılan değişiklik kararını yürürlükten kaldırmıştır. AB Komisyonu, bahse konu iptal kararını, bu yönde girişimlerde bulunan Ekonomik Örgütler Platformu adına konunun takipçisi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bilgisine getirmiştir.” denildi.

Ekonomik Örgütler Platformu tarafından geçtiğimiz gün bu konuya ilişkin yapılan basın açıklamasının, kamuoyunda YHT geçiş noktalarındaki tüm kısıtlayıcı önlemlerin kaldırıldığı algısının oluşmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, geçiş noktalarında Rum Yönetimi tarafından Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin devam ettiği, pandemi öncesi alınan kararın iptal edilmesi neticesinde ortadan kaldırılan kısıtlamalar ile salgın dolayısıyla halen yürürlükte olan önlemlerin karıştırılmaması gerektiği belirtildi.

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Açıklamada, Ekonomik Örgütler Platformu’nun adada kişilerin serbest dolaşım özgürlüğünü ve Yeşil Hat’tan geçişleri ciddi anlamda olumsuz etkileyecek bahse konu kararın iptalini memnuniyetle karşıladığı yinelendi.

Rum Yönetimi’nce salgın kapsamında yürürlüğe konan önlemlerin Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygunluğunun takipçisi olacaklarını belirten platform, tüzüğün amacına hizmet edecek şekilde uygulanmasına yönelik çabalarını devam ettireceklerini ifade etti.

Açıklama”, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği” imzasıyla yayımlandı.

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Son Güncelleme: 25.09.2020 11:35
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Örgütler Platformu
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