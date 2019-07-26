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Eöp: “imar Planları Doğru Şekilde Ve Doğru Eller Tarafından Hazırlanmalı”

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), çalışmalarında sona gelindiği bilinen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, planlı yaşamanın önemine vurgu yapılırken, yapılacak bir yanlışın ekonomiye zarar vereceği uyarısında bulunuldu ve hükümet yetkilileri sosyo-ekonomik vizyonlarını daha açık ve aktif şekilde sergilemeye çağrıldı. 

Eöp: “imar Planları Doğru Şekilde Ve Doğru Eller Tarafından Hazırlanmalı”

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), çalışmalarında sona gelindiği bilinen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, planlı yaşamanın önemine vurgu yapılırken, yapılacak bir yanlışın ekonomiye zarar vereceği uyarısında bulunuldu ve hükümet yetkilileri sosyo-ekonomik vizyonlarını daha açık ve aktif şekilde sergilemeye çağrıldı. 

26 Temmuz 2019 Cuma 12:45
Eöp: “imar Planları Doğru Şekilde Ve Doğru Eller Tarafından Hazırlanmalı”

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), çalışmalarında sona gelindiği bilinen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, planlı yaşamanın önemine vurgu yapılırken, yapılacak bir yanlışın ekonomiye zarar vereceği uyarısında bulunuldu ve hükümet yetkilileri sosyo-ekonomik vizyonlarını daha açık ve aktif şekilde sergilemeye çağrıldı. 
“Ekonomik Örgütler Platformu olarak, tüm çarkların iyi çalıştığı bir demokrasi ve çağdaş ülkelerdeki gibi bir sosyal altyapıya sahip olma hayalinin ancak iyi bir ekonomiye sahip olmakla gerçeğe dönüşebileceğini savunmaktayız” denilen açıklama şöyle devam etti:
“İyi bir ekonomiye ise ancak plansız yaşamaktan kurtulup, planlı yaşamaya geçerek sahip olabiliriz. Bir diğer değişle, planlı yaşama geçmediğimiz müddetçe, toplumdaki her birey, her gün aynı sıkıntıları yaşamaya ve aynı şikayetleri etmeye devam edecektir.
İmar Planları ise planlı yaşama geçme hususunda atılması gereken en önemli adımdır. Hazırlanacak olan imar planlarının doğru şekilde ve doğru eller tarafından hazırlanması ayrı bir önem arz etmektedir. Bu noktada hükümete büyük görev düşmektedir. Hükümetin ilgili sivil toplum örgütleri ile istişare içerisinde, plan bölgesini kapsayan sosyo-ekonomik vizyonunu net bir biçimde ortaya koyması gerekmektedir”

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Hükümetin, yükseköğretim, turizm, inşaat ve konut, tarım ve hayvancılık, esnaf, üretici, sanayici hususlarındaki vizyonunun ne olduğunu “yüksek sesle seslendirmesi” istenen açıklamada şunlar kaydedildi: 
“Bilahare, tespit edilen vizyon, uzman kamu görevlilerinin katkıları ile harmanlanarak kağıda yansıtılmalıdır.
Eğer hükümet bu noktada net bir vizyon ortaya koyamaz ise bunun eksikliğini, kamu çalışanları kendi şahsi vizyonları doğrultusunda tamamlamak durumunda kalırlar ve böyle bir durumda ortaya adı plan olsa da amacından sapmış, ekonomiye fayda sağlayan değil zarar veren bir durum ortaya çıkması olasıdır. Bu gibi durumlar, siyasi rant elde etmek için uygun zeminler hazırladığı için, toplumun kategorize edilmesine, kutuplaşmasına ve bölünmesine sebebiyet verebilir.
Geleceğimizi ilgilendiren önemli bir dönemecin eşiğindeyiz. Birbirimize, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Gelinen noktada hükümete büyük görev düşmektedir. Hükümet sosyo-ekonomik vizyon konusunda yeterince açık ve daha aktif tavır sergilemelidir.”
(DOĞ/ŞEB)

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