EÖP: “Ülkeye giriş şartları turizm sezonunu kaybetmemek için önemli”

EÖP tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki bazı sorunların üzerine gitmenin hükümetin oluşmasını bekleyemeyecek kadar aciliyet taşıdığı ve ekonomik sorunları hafifletmek için gelir sağlayacak faaliyetlere öncelik verilmesi gereken bir dönemde olunduğu belirtilerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Çarşamba günü aldığı kararla ülkeye giriş kurallarında değişikliğe gidilmesinin önemine vurgu yapıldı.
EÖP tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki bazı sorunların üzerine gitmenin hükümetin oluşmasını bekleyemeyecek kadar aciliyet taşıdığı ve ekonomik sorunları hafifletmek için gelir sağlayacak faaliyetlere öncelik verilmesi gereken bir dönemde olunduğu belirtilerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Çarşamba günü aldığı kararla ülkeye giriş kurallarında değişikliğe gidilmesinin önemine vurgu yapıldı.