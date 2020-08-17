EOP: “Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin denizlerdeki haklarını gasp etme girişimlerini şiddetle kınıyoruz”

Ekonomik Örgütler Platformu (EOP), Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin denizlerdeki haklarını gasp etme girişimlerini şiddetle kınadığını bildirdi.

EOP’tan yapılan yazılı açıklamada, merkezinde Kıbrıs’ın yer aldığı Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin, endişe verici boyutlara ulaşarak bölge ekonomileri için Kovid-19 salgınından daha büyük bir tehdit haline geldiği belirtilerek, “Çevre denizlerimizdeki yetki alanlarının paylaşılması ile ilgili mücadele, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklarını gasbetme çabası şeklinde ortaya çıkmış, şimdi ise ciddi bir savaş tehlikesine dönüşmüştür” denildi.

Sorunun kaynağının KKTC’nin ve Türkiye’nin yok sayılmak istenmesi ve paylaşım sürecinin dışında tutulması olduğu vurgulanan açıklamada, bazı bölge devletleri, özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının kışkırtma ve gayretleri ile Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’yi dışlayan anlaşmalar yaptığı ve bölge denizlerini kendi aralarında bölüşmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, buna karşın, Türkiye’nin dünyanın başka bölgelerinde de uygulanan uluslararası hukuk prensiplerine bağlı olarak hareket ettiği ve sorunu bu prensipler temelinde müzakereler yoluyla çözmek çabasında olduğu her gün tekrarlanan çağrılarla iyice netleşmiş durumda olduğu ifade edildi.

EOP açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:“Türkiye’nin tepkisine ve müzakere çağrılarına karşı bu gasp girişiminde ısrar etmek; bu gasbı gerçekleştirebilmek için Fransa gibi bölge dışı devletlerle işbirliği yapmaya kalkışmak veya Avrupa Birliği gibi oluşumları devreye sokmaya çalışmak tehlikenin ve çatışmanın boyutunu büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu tehlikeli girişimler bizi ciddi bir savaş tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığı gibi gelecekteki işbirliklerinin önünü de tıkamakta ve bölge ülkeleri arasına kalıcı düşmanlıklar yerleştirmektedir.

Kıbrıs Türk halkının belli başlı ekonomik örgütleri olarak Mavi Vatan’ı savunma gayretlerinde Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız.”

Bölge ülkelerinin hem güncel bir sorun olan Kovid-19 salgınına karşı, hem de bölgedeki doğal kaynakları değerlendirmek konusunda iş birliğine yönelmeleri dileği ifade edilen açıklamada, başta Avrupa Birliği olmak üzere, dünyanın önde gelen devletleri ve devletler üstü oluşumları, tehlikeli oyunu kurgulayan Rum ve Yunan devletlerine destek olmaktan vazgeçerek soruna müzakereler yoluyla çözüm bulunması için girişim yapmaya çağırıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk siyasi kadroları, ister iktidarda isterse muhalefette olsunlar, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak ve savaş tehlikesini uzaklaştırmak için daha fazla çaba harcamalı ve girişimler yapmalıdırlar. KKTC makamlarını ve muhalefet partilerimizi, bu konuda iş birliği yaparak çabalarını arttırmaya davet ediyoruz” denildi.