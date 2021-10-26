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EÖP: “İmar Planı’nın Birleşik Kurul’dan oybirliği ile geçmesini memnuniyetle karşıladık”

Ekonomik Örgütler Platformu, uzun bir süreden beri üzerinde çalışılan Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın, yetkili kurul olan Birleşik Kurul’dan oy birliği ile geçmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Platform, planın, yayınlanması ve derhal yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

26 Ekim 2021 Salı 11:15
EÖP: “İmar Planı’nın Birleşik Kurul’dan oybirliği ile geçmesini memnuniyetle karşıladık”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Platformdan yapılan yazılı açıklamada, planın yayınlanması ile birlikte önemli gelişmelere açık olan bölgede, imar faaliyetlerini daha planlı olarak yürütmenin; mülk sahiplerinin ve yatırımcıların kaynakları ile birlikte çevreyi de korumanın mümkün hale geleceği kaydedildi.
Açıklamada, ülkenin başlıca gelir kaynaklarından biri olan gayrı menkul sektörünün ülkeye, mülk sahiplerine ve yatırımcılara yararlı olurken, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde yoluna devam etmesinin ancak ve ancak planlı çalışma ile mümkün olduğu belirtildi. 
Açıklamada, örgütlerin, daha önce hazırlanan planın yayınlanmasına engel olan itirazlar dikkate alınarak ve mağduriyetler giderilerek, Birleşik Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilen Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın yasallaşmasının, konu ile ilgili belirsizliklerin geride kalmasını sağlayacağına ve bölgesel gelişmeyi düzenli hale getireceğine inandığı ifade edildi. 


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“PLAN DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ”
Açıklamada, “Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı, bütün ilgililerle birlikte çevrenin de daha fazla zarar görmesine olanak vermeden yayınlanmalı ve derhal yürürlüğe girmelidir” denildi.
 

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Son Güncelleme: 26.10.2021 12:10
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