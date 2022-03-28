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Enver Bahçeciler, Ağır Ceza’da yargılanacak

Seri kundaklama olaylarıyla ilgili ‘azmettirici’ gösterilen Enver Bahçeciler, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

28 Mart 2022 Pazartesi 12:22
Enver Bahçeciler, Ağır Ceza’da yargılanacak

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, dün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı ve Betül Ciyaslıoğlu, tahkikat memurunu sorgulamayacaklarını beyan etti. Dolmacı, savunma haklarını saklı tutacaklarını belirtti. Savcı Hasan Boşnak, davanın sunulan şahadet ve emareler ışığında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, huzurundaki tüm şahadet ışığında davanın 11 Nisan tarihinde oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine karar verdi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Enver BahçecilerKktcLefkoşa
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