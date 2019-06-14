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Eniscan’dan sevindiren haber!

Eniscan’dan sevindiren haber!

14 Haziran 2019 Cuma 13:22
Eniscan’dan sevindiren haber!

Londra’da 10 Haziran’dan beri kayıp olan 13 yaşındaki Kıbrıslı Türk Eniscan Doğangün’den sevindiren haber bugün geldi.

Eniscan’ın bulunması için tüm Londra, İngiltere, Kıbrıs ve Türkiye seferber olmuştu. Eniscan’ın annesi sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak oğlunun bulunduğunu müjdeledi.

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Anne Hakime’nin sosyal medyadan yaptığı müjdeli paylaşım ise şöyle:

“Oğlumuz Eniscan Doğangün evine bu sabah sağ salim dönmüş bulunmaktadır! Arkadaşlarım , ailem, tüm Londra, İngiltere, Kıbrıs, Türkiye, Tüm Radyo ve Televizyon Kurumları size nasıl minnettarım kelimeler yetmez şükürler olsun tek yürek tek ses olarak oğlumun bulunmasında bana o yüce destekleriniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır Allah hepinizden razı olsun!”

Son Güncelleme: 14.06.2019 13:40
Anahtar Kelimeler:
Eniscan Doğangün
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