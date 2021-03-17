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Engelsiz ve doğal yaşam parkı yapılacak

Girne Belediyesi ile Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı arasında protokol imzalandı..

17 Mart 2021 Çarşamba 14:00
Engelsiz ve doğal yaşam parkı yapılacak
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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde bulunan ve Girne Belediyesi’ne ait olan yeşil alanda, çocukların ve Girne sakinlerinin nefes almasına imkan sağlayacak engelsiz ve doğal yaşam parkının yapılması için iş birliği yapılacak. Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından hazırlanan projenin bütçesi Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı tarafından finanse edilecek.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, belediye ve vakıf iş birliği ile yapılacak projenin güzel bir örnek olacağını işaret ederek, Girne’ye kendini adayan özel eğitim öğretmeni ve okul müdürü Denkay Başel’in adının verileceği yeşil alan projesinin tüm Girne halkına  hayırlı olmasını diledi. 
Güngördü, Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından yapılan  projenin finanse edilmesini sağlayacak olan, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel ve Vakıf Başkanı Barış Başel’e teşekkürlerini iletti.

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Yeşil alan düzenlemesinin tüm giderlerini karşılayacak olan Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel ve Vakıf Başkanı Barış Başel Girne Belediyesi’ne herkesin erişimine imkan tanıyacak şekilde tamamen engelsiz ve doğal malzemelerle düzenlenmesi hedeflenen yeşil alan ile ilgili karar üretmesi ve bu fırsatı tanıdıkları için tüm Girneliler adına teşekkür etti.

 

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Son Güncelleme: 17.03.2021 15:42
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