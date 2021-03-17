Engelsiz ve doğal yaşam parkı yapılacak

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde bulunan ve Girne Belediyesi’ne ait olan yeşil alanda, çocukların ve Girne sakinlerinin nefes almasına imkan sağlayacak engelsiz ve doğal yaşam parkının yapılması için iş birliği yapılacak. Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından hazırlanan projenin bütçesi Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı tarafından finanse edilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, belediye ve vakıf iş birliği ile yapılacak projenin güzel bir örnek olacağını işaret ederek, Girne’ye kendini adayan özel eğitim öğretmeni ve okul müdürü Denkay Başel’in adının verileceği yeşil alan projesinin tüm Girne halkına hayırlı olmasını diledi.

Güngördü, Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından yapılan projenin finanse edilmesini sağlayacak olan, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel ve Vakıf Başkanı Barış Başel’e teşekkürlerini iletti.





