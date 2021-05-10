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Engelliler Federasyonu, istem paketini açıkladı

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, KKTC’de yaşayan 6 bin engellinin sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketini kamuoyuna açıkladı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:45
Engelliler Federasyonu, istem paketini açıkladı
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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, KKTC’de yaşayan 6 bin engellinin genel sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketini açıkladı.

15 MADDELİK PAKET

Engelliler Dairesi’nin kurulması, özel eğitim yasa ve tüzüklerinin geçirilmesi, engellilerin ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına çözüm getirilmesi, Engelli Tatil Köyü yapılması gibi taleplerin sıralandığı paket şöyle:

1.Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.

2.Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması.

3.18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.

4.Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş Koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler Tüzüğü’nün iyileştirilmesi.

5.Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

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6.2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.

7.Özel bakıma gereksinimleri olan Engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

8. Cumhuriyet Meclisi’nden geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.

9.Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.

10.İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.

11.Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.

12.Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.

13.Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi için devlet tarafından uygun görülecek bir yerin geciktirilmeden tahsis edilmesi.

14.Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Ailesi Dayanışma Derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.

15.Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası altında oluşturulan engelliler komitesinin koordinatör bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az 2 ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.

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Son Güncelleme: 10.05.2021 13:58
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