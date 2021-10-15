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Engelliler de limanlarda balık avlayabilecek

Limanlar Dairesi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği arasında engelli vatandaşların limanlarda balık avlamasına imkan sağlayan protokol imzalandı.

15 Ekim 2021 Cuma 13:45
Engelliler de limanlarda balık avlayabilecek

Gazimağusa Limanı rıhtımında düzenlenen törenle protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Limanlar Dairesi Müdürü Hasan Curcioğlu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit imza koydu. İmza töreninde Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Başkanı Serhan Tekkan da hazır bulundu.

CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, imza töreninde yaptığı konuşmada, karayolu altyapısı, ulaştırma ve dijitalleşme konularında attıkları adımların merkezinde her zaman insanın olduğunu kaydederek, altyapı ve teknolojide sağlanacak gelişmelerden halkın istisnasız olarak tümünün faydalanması ve yaşam kalitesini artırmak için görevde olduklarını söyledi.

Canaltay, hareket özgürlüğü kısıtlı bireylere verdikleri hizmetler konusunda  “daha neler yapabiliriz,  daha fazla nasıl fayda sağlayabiliriz?” düşüncesiyle harekete geçtiklerini, bu bağlamda Gazimağusa Limanı’nda engelli bireylerin balık avlayabilmeleri için bir yer yaptıklarını, bunun ardından Lapta, Girne ve Gemikonağı’nda da yerler yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Remiye Canaltay, “Çünkü bizim için yaşam hakkı herkesindir. Hareketi kısıtlı da olsa, engelli vatandaşlarımıza hobi edinerek, bir yaşam amacı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Canaltay, bakanlık olarak Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile protokol imzalamanın kendilerine onur vereceğini vurgulayarak, ülke olarak engelli bireyler için çok şey yapıldığını söylenemeyeceği öz eleştirisinde bulundu.

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Remiye Canaltay, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak adımlara bakanlık ve birey olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Canaltay, kimsenin bu konuda tek başına başarılı olunmayacağı farkındalığı oluşturulması için toplumun birlikte çalışması gerektiğini de sözlerine ekledi.

KİBRİT

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, KKTC’de engellilerin hobilerini gerçekleştirmelerine yönelik ilk kez bir protokol yaptıklarını ifade etti.

Kibrit, Canaltay’ın inisiyatifiyle Mağusa Limanı’nda bir bölgede engellilerin balık avlamasına imkan veren çok güzel düzenlemeler yapıldığını vurgulayarak, “Bu olay hakikaten ülkemizde ilktir.   
Sayın Bakanımızla da yaptığımız görüşmede kararlaştırdık, diğer bölgelerde de bu düzenlemeleri yaparak, oradaki engelli arkadaşlarımızın da hayata katılma noktasında bu fırsatın onlara verilmesi çok önemli ve değerli bir adım” dedi.

Günay Kibrit, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin misyonu gereği engellilerin toplumda eşit bir şekilde herkes gibi tüm haklardan, tüm imkanlardan yaralanması yönünde çabalarını artırdıklarını belirterek, bu çabalarına verdiği destek ve katkı için de Canaltay’a teşekkür etti.


 

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Son Güncelleme: 15.10.2021 15:10
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