KKTC Engelliler Dayanışma Derneği'nin sosyal yardımlaşma çalışmaları devam ediyor.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay konuyla ilgili yazılı açıklamasında sponsorların katkıları ile her ay düzenli bir şekilde çoğunluğu çocuk olmak üzere 200'den fazla engelli bireyin hasta bezi ihtiyacına cevap verdiklerini kaydetti.

“2019 yılı içerisinde toplamda 350 bin TL gibi ciddi bir bütçe ayırdığımız bu alan, misyon ve vizyonumuzun hizmet yansımasıdır” diyen Suay şöyle devam etti:



“Sosyal devlet anlayışı üzere sivil toplum örgütü olarak üstlendiğimiz mükellefiyetin farkındalığı ile hareket ediyor, oluşan sosyal hizmet ağının da sürekliliği için çaba sarf ediyoruz.Sosyal yardımlaşma, sağlık, eğitim, farkındalık ve tüm yasal düzenlemeler için hem elimizi, hem de yüreğimizi taşın altına koymak zorundayız. Çünkü ülkemizi seviyor, insanımıza da değer veriyoruz.Yürüdüğümüz bu yolda yanımızda olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'ne ve tüm halkımıza hem şahsım, hem kurumum, hem de camiamız adına teşekkür ediyorum.”