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Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi 30 Eylül

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Çalışma Dairesi Müdürlüğü, engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin, 30 Eylül olduğunu hatırlattı.

20 Eylül 2020 Pazar 09:44
Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi 30 Eylül
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Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Çalışma Dairesi Müdürlüğü, engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin, 30 Eylül olduğunu hatırlattı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Çalışma Dairesi'nden nakdi yardım almakta olan engellilerin, yoklama bildirgelerini,  her yıl Mart ayı sonuna kadar Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Bölge Amirliklerine  sunması gerektiği, ancak bu yıl pandemi  nedeniyle teslim  süresinin,  30 Eylül’e kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

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“Engelli yardımı alan vatandaşlarımızın yoklama bildirgelerini en geç 30 Eylül 2020  tarihine kadar Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine veya Bürolarına ulaştırılmaları gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanlar Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebilirler.

Nakdi yardımın durdurulmaması için, tüm engellilerimizin gereken duyarlılığı göstermeleri önemle rica olunur.”

(HA)

 

 

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