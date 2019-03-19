Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104634
ALTIN
229.831
DOLAR
5.4695
STERLİN
7.2628
EURO
6.2086
Statükonun çimentoları!
STATÜKONUN ÇİMENTOLARI!
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
UYUŞTURUCU BULUNDURAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Şanslı numara ‘28607’
ŞANSLI NUMARA ‘28607’
Araçlara musallat olan hırsız yakalandı
ARAÇLARA MUSALLAT OLAN HIRSIZ YAKALANDI                                 
banner306
Flaş Haber
Statükonun çimentoları!
Kapat

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu “logo Tasarım Yarışması” Son Başvuru Tarihi 19 Nisan’a Uzatıldı

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.):Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu temsil edecek “Logo Tasarım Yarışması”na beklenen düzeyde katılım olmadığı için, son başvuru tarihi 8 Mart’tan 19 Nisan’a uzatıldı.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu “logo Tasarım Yarışması” Son Başvuru Tarihi 19 Nisan’a Uzatıldı

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.):Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu temsil edecek “Logo Tasarım Yarışması”na beklenen düzeyde katılım olmadığı için, son başvuru tarihi 8 Mart’tan 19 Nisan’a uzatıldı.

19 Mart 2019 Salı 10:00
Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu “logo Tasarım Yarışması” Son Başvuru Tarihi 19 Nisan’a Uzatıldı


Lefkoşa, 19 Mart 19 (.):Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu temsil edecek “Logo Tasarım Yarışması”na beklenen düzeyde katılım olmadığı için, son başvuru tarihi 8 Mart’tan 19 Nisan’a uzatıldı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yarışma koşulları daha önce Başbakanlık resmi sitesinden yayımlanan, ayrıca Selçuklu Cad. No: 22 Ortaköy/ Lefkoşa adresinde olan Engelliler Koordinasyon Kurulu Ofisi’nden ve Başbakanlık danışmasından temin edilebilen yarışma şartnamesine göre başvuru yapılacak.
(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mtg-nea Salamina Maçı... Akıncı: “statü Değil Siyasi Eşitlik Meselesi”... Cumhurbaşkanı Akıncı, Mtg-nea Salamina Maçı Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi...
Mtg-nea Salamina Maçı... Akıncı: “statü Değil Siyasi Eşitlik Meselesi”... Cumhurbaşkanı Akıncı, Mtg-nea Salamina Maçı Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi...
Sol Hareket Elektrikte Çoklu Tarifeyi Eleştirdi
Sol Hareket Elektrikte Çoklu Tarifeyi Eleştirdi
Başbakan Erhürman, Dünya Turizm Yazarları Ve Gazetecileri Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Başbakan Erhürman, Dünya Turizm Yazarları Ve Gazetecileri Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Kktc Sayıştay Denetçileri Derneği, Sayıştay Üyeliğine Seçilen Fahriye Köseoğlu’nu Ziyaret Etti
Kktc Sayıştay Denetçileri Derneği, Sayıştay Üyeliğine Seçilen Fahriye Köseoğlu’nu Ziyaret Etti
Daü Kent-ag Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yarın
Daü Kent-ag Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yarın
Meclis Genel Kurulu Toplandı
Meclis Genel Kurulu Toplandı
Statükonun çimentoları!
Statükonun çimentoları!
Özkan, UFTAA Genel Kurulu’na katılacak
Özkan, UFTAA Genel Kurulu’na katılacak
TDP 43'üncü yılını resepsiyonla kutladı
TDP 43'üncü yılını resepsiyonla kutladı
“Tecahül -i Arif”  adlı kısa film bu akşam BASIN–SEN'de gösteriliyor
“Tecahül -i Arif”  adlı kısa film bu akşam BASIN–SEN'de gösteriliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim