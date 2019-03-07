Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadın Günü’nü Kutladı

Lefkoşa, 7 Mart 19 (.): Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu, 8 Mart Dünya Kadın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, “Engelli vatandaşlarımızın toplum içerisinde birçok engelle karşılaştığı, sosyal dışlanma ve ayrımcılığa uğradığı ne yazık ki gerçek olarak karşımızdadır ve ülkemizde engellilerin, özelde ise kadın engellilerin önemli dezavantajlarla karşılaştıkları ortadadır. Engelli kadınlarımız, tüm kadınların yaşadıkları ayrımcılık deneyimlerinin yanı sıra, bir de engelli olmaktan kaynaklanan sorunlar yaşamaktadırlar” ifadeleri kullanıldı.

Kurul, mesajında Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen “Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Sözleşme”nin kadın ve kız çocukları ile ilgili maddelerine de atıfta bulunuldu.

Mesajda, Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu’nun kadın engellilerin haklarını da gözeterek; çeşitli meslek gruplarından destek almalarını ve güçlendirilmelerini, sosyal, psikolojik sorunlarla baş edebilmesi amacı ile desteklenmelerini, güçsüzlüklerinin tespit edilip toplumsal kaynakların zenginleştirilmesini, toplumun ön yargılarının ortadan kaldırılması konusunda eğitim verilmesini, eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlanmalarını ve sanat, spor gibi alanlarda yer almalarını sağlamak için eylem planları hazırlayarak hayata geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.

(GÖZ/HA)