Engelli yoklama bildirgelerinin teslimi için son tarih 31 Mart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bildirgelerini 31 Mart’a kadar teslim etmeyen engellilerin nakdi yardımlarının Nisan ayı itibarıyla durdurulacağı uyarısında bulunuldu ve engelli vatandaşlardan konuya gereken duyarlılığı göstermesi istendi.



Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların bunu Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarından temin edebileceği de kaydedildi.