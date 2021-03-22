Engelli yoklama bildirgelerinin teslimi için son tarih 31 Mart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bildirgelerini 31 Mart’a kadar teslim etmeyen engellilerin nakdi yardımlarının Nisan ayı itibarıyla durdurulacağı uyarısında bulunuldu ve engelli vatandaşlardan konuya gereken duyarlılığı göstermesi istendi.
22 Mart 2021 Pazartesi 17:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bildirgelerini 31 Mart’a kadar teslim etmeyen engellilerin nakdi yardımlarının Nisan ayı itibarıyla durdurulacağı uyarısında bulunuldu ve engelli vatandaşlardan konuya gereken duyarlılığı göstermesi istendi.
Son Güncelleme: 22.03.2021 19:02