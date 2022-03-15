Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 31 Mart olduğu duyuruldu

Yoklama bildirgelerini 31 Mart’a kadar ulaştırmayanlara verilen nakdi yardımın Nisan ayı itibariyle durdurulacağı uyarısında bulunuldu.
15 Mart 2022 Salı 11:30
Son Güncelleme: 15.03.2022 12:13
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım alan engellilerin, yoklama bildirgelerini en geç 31 Mart Perşembe gününe kadar Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarına ulaştırması gerektiği bildirildi.
Yoklama bildirgelerini 31 Mart’a kadar ulaştırmayanlara verilen nakdi yardımın Nisan ayı itibariyle durdurulacağı uyarısında bulunuldu.