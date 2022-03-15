Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 31 Mart olduğu duyuruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım alan engellilerin, yoklama bildirgelerini en geç 31 Mart Perşembe gününe kadar Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarına ulaştırması gerektiği bildirildi.