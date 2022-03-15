banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek
Akaryakıt fiyatları her iş günü...
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Trafik kazası
Trafik kazası
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
banner404

Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 31 Mart olduğu duyuruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım alan engellilerin, yoklama bildirgelerini en geç 31 Mart Perşembe gününe kadar Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarına ulaştırması gerektiği bildirildi.

15 Mart 2022 Salı 11:30
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 31 Mart olduğu duyuruldu

banner341
Bakanlık açıklamasında, herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların, Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebileceği kaydedildi.

Yoklama bildirgelerini 31 Mart’a kadar ulaştırmayanlara verilen nakdi yardımın Nisan ayı itibariyle durdurulacağı uyarısında bulunuldu.

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2022 12:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek
Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek
Hava durumu..
Hava durumu..
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Çavuşoğlu’ndan Özyiğit için taziye mesajı
Çavuşoğlu’ndan Özyiğit için taziye mesajı
Meclis çalışmaları tamamlandı
Meclis çalışmaları tamamlandı
Meclis çalışmaları devam ediyor
Meclis çalışmaları devam ediyor
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim