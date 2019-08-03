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Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde  “Web Erişilebilirliği” konusunda bir sunum yaptı. 

Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde  “Web Erişilebilirliği” konusunda bir sunum yaptı. 

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde  “Web Erişilebilirliği” konusunda bir sunum yaptı. 

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Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar sunumunda, Web erişilebilirliği ve standartları nelerdir? Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesinde ve Europe 2002: Avrupa Birliği Web Erişilebilirlik Kılavuzu ile Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020’da konuyla ilgili hususlar, web erişilebilirliği test araçları, KKTC merkezi ve yerel yönetimler web sitelerinin güncel durumu hakkında bilgi ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Öte yandan, Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi tarafından her fakülteden komite temsilcilerinin katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi’nde komite ile ilgili bilgilendirme paneli düzenlendi. 

Komite Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da, engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve hak ihlalleri yanındaki bilimsel bulguların, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yansımaları hususunda bu oluşumun çalışmalarına başlandığını, destek olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.
 

Son Güncelleme: 03.08.2019 14:15
Anahtar Kelimeler:
Engelli Farkındalığı Haftası
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