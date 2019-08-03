Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde “Web Erişilebilirliği” konusunda bir sunum yaptı.
Öte yandan, Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi tarafından her fakülteden komite temsilcilerinin katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi’nde komite ile ilgili bilgilendirme paneli düzenlendi.
Komite Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da, engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve hak ihlalleri yanındaki bilimsel bulguların, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yansımaları hususunda bu oluşumun çalışmalarına başlandığını, destek olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.