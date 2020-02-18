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Engelli birimi oluşturmak için işbirliği

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOOD) ile Girne, Tatlısu, Değirmenlik, Lapta ve İskele belediyeleri, belediyelerde engelli birimi oluşturulması için iş birliği başlattı.

Engelli birimi oluşturmak için işbirliği

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOOD) ile Girne, Tatlısu, Değirmenlik, Lapta ve İskele belediyeleri, belediyelerde engelli birimi oluşturulması için iş birliği başlattı.

18 Şubat 2020 Salı 11:30
Engelli birimi oluşturmak için işbirliği
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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeyle ilgili olarak Dernek lokalinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya KTOOD Başkanı Günay Kibrit, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ katıldı.

“El Ele Yerelde” isimli çalışma, kamusal yerlere engelli erişiminde ve engelli hizmetlerinde iyi belediye olan İstanbul Büyükşehir, Avcılar ve Beylikdüzü belediyelerine ziyaret, farkındalığı arttırmak için broşür ve afiş basımı ve iyi uygulamaları konu alacak seminer düzenlenmesini içeriyor.

KİBRİT

KTOOD Başkanı Günay Kibrit tarafından toplantıda okunan basın bildirisinde, belediyelerde engelliler  birimi oluşturulması hedefiyle ilk etapta Girne, Tatlısu, Değirmenlik, Lapta ve İskele ile çalışacaklarını söyledi.

“Engellilerimizin toplumla bütünleşmiş bir şekilde sağlanan hizmetlerden eşit ve engelsiz olarak yararlanmaları hedeflenmektedir” ifadeleri kullanılan bildiride, belediyelerin ihtiyaç duyacağı eğitim ve teknik bilgilerin Dernek tarafından sağlanacağını ifade edildi.

Çalışmada kamuya açık olarak inşa edilecek olan her türlü tesiste engelli standartlarının gözetilmesi ve engelli erişimine uygun olmayan kamuya açık alan ve binaların engelli erişimine uygun hale getirilmesi için belediyelerin inisiyatif almasının hedeflendiği kaydedildi.

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ORÇAN

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Belediyenin projelerini engelli erişimini de dikkate alarak hayata geçirdiklerini, Belediyenin erişim sorunu olmayan bir belediye olduğunu ancak  bu çalışma sayesinde engellilere yönelik eksiklikleri daha iyi görebileceklerini söyledi

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ise İskele Belediyesi olarak engelsiz bir belde yaratmak için adımlar attıklarını, özel gereksinim duyan bireylere hizmet götürdüklerini, İskele Halk Plajı’na rampa ve engelsiz parklar inşa ettiklerini, Ötüken’de yaptıkları özel eğitim okulunun açılışa hazır halde olduğunu kaydetti.

Beldede yeni kamusal binalara rampa koşulu getirdiklerini söyleyen Sadıkoğlu, çalışma ile fırsat eşitliği yaratacaklarına inandığını söyledi.

AKTUĞ

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, engellilere yönelik beledi hizmetlerinin bilimsel çalışmalarla yapılmasının önemli olduğunu, hedeflerinin engellilere fırsat eşitliği yaratmak olduğunu kaydetti.


 

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Son Güncelleme: 18.02.2020 14:57
Anahtar Kelimeler:
KTOOD Belediyeler Engelli Birimi
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