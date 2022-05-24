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Engelli bireylerin trafikte yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı

24 Mayıs 2022 Salı 11:21
Engelli bireylerin trafikte yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı

Engelliler haftası dolayısıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi himayesinde düzenlenen koordinasyon toplantısında, hareket kabiliyeti kısıtlı şoförlerin araç park yeri bulmakta çektikleri zorluk ve genel olarak engellilerin trafikte yaşadığı sorunlar ele alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında bugün gerçekleşen toplantıya Engelliler Federasyonu, Ortopedik Özürlüler Derneği, İşitme ve Konuşma Engellileri Vakfı, Engelliler Dayanışma Derneği, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi,  Polis Trafik Birimi ve Lefkoşa Türk Belediyesi yetkilileri katıldı.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle engelli park yerlerine sadece hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin park etmeleriyle engelli bireylerin araç ithalinde yaşadıkları sıkıntılar masaya yatırıldı.

Engelli araç plakalarının düzenlenmesi, toplu taşımacılıkta engelli dostu araçların çoğaltılması, trafik ışıklarında sesli sinyalizasyon sayısının artırılması ve kamu binalarında, özellikle havalimanında işitme, konuşma ve görme engelliler için bilgilendirme ve yönlendirme sistemlerinin monte edilmesi konularının görüşüldüğü toplantıda,  katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantının ardından açıklama yapan Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere, genelde ise tüm engellilere daha kolay erişim imkanı sağlanmasını hedeflediklerini, engelli derneklerinin toplantıda ortaya koyduğu öneri ve görüşlerin kendileri için önemli bir rehber olacağını belirtti.

Engelli dernek yetkililerinin toplantıda sundukları tüm taleplerin haklı talepler olduğunu kaydeden Yeşil, “Vatandaşlarımız olması gerekeni istiyor. Biz de bunları bir rapor halinde sayın bakanımıza sunacağız ve talimatları doğrultusunda sorunların çözümü için çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.    

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