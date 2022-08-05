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Enflasyon rakamları açıklandı...

05 Ağustos 2022 Cuma 09:00
Enflasyon rakamları açıklandı...

İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı, yıllık enflasyon yüzde 116,56 olarak gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 5,21; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,93 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,56 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17,45 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti. Sağlık ana grubunda yüzde 14,71; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 12,56; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 9,92; haberleşme ana grubunda yüzde 6,12; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 3,21; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 2,75; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2,17; giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1,09; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,41; eğitim ana grubunda yüzde 0,33 artış yaşandı. Açıklamaya göre ulaştırma ana grubunda yüzde 1,43 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 534 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 152,77 ile feribot ücreti; yüzde 119,64 ile kırmızı lahana ve yüzde 114,76 ile limon oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 46,21 ile patlıcan; yüzde 39,15 ile kavun ve yüzde 37,56 ile bamya oldu.

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Son Güncelleme: 05.08.2022 10:25
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