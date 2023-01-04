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Enflasyon rakamları açıklandı

Aralıkta en çok fiyat artışı yüzde 104.57 ile sindirim sistemleri ilaçlarında , en yüksek düşüş yüzde 37.47 ile brokolide yaşandı

04 Ocak 2023 Çarşamba 13:11
Enflasyon rakamları açıklandı

İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu yüzde 4,50 olarak açıkladı. Buna göre 2022’nin  Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 94,51 olarak gerçekleşti.

İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,18 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 12,21; sağlık ana grubunda yüzde 10,59; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 8,96; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 7,76; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 4,72; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 4,22; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2,82; eğitim ana grubunda yüzde 0,71; haberleşme ana grubunda yüzde 0,53 artış; ulaştırma ana grubunda yüzde 4,65; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,08 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 540 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 56 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Aralıkta en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %104.57 sindirim sistemi ilaçları, %92.73 enginar ve %59.84 ile ceket karışım kumaş (kadın İçin) oldu.  En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %37.61 brokoli, %37.47 roka ve %36.29 ile çiçek lahanası olmuştur.

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