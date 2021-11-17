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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar TAK'a konuştu

KKTC’de günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 200’lü rakamlara ulaşırken doktorlar sosyal mesafe, maske ve hijyenin hiç olmadığı kadar önemli olduğunu vurguladı; halka rehavetten çıkma çağrısı yaptı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:45
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar TAK'a konuştu

10 Mart 2020’de ilk kez bir Alman turiste saptanan COVİD-19, 20 ayın sonunda yeniden tırmanışa geçti ve vaka sayısında dün ilk kez 220 görüldü. Ülkede dünden önceki en yüksek rakam, Ağustos ayında bir günde saptanan 199 vaka olmuştu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, aşılanma ve toplumsal duyarlılık artmazsa COVID-19 salgınının ivme kazanabileceğini kaydetti.

Kasım ortasına doğru koronavirüs vakalarında artış olabileceğini birkaç ay önceden ifade ettiklerini belirten Bayraktar, bunun beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başladığına dikkat çeken Bayraktar, “Nüfus artıyor. Nüfus arttıkça sosyal temas da artıyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen hiç olmadığı kadar önemli” dedi.

Bayraktar, insanların üzerinde yazdan kalma bir rehavet olduğunu da söyleyerek, bir an önce bu rahatlıktan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

“VAKA SAYISI ARTTIKÇA HASTANEYE YATIŞ ORANLARI DA ARTACAK”

Vaka sayısı arttıkça hastaneye yatış oranlarının da artacağını belirten Bayraktar, son günlerdeki vaka artışına işaret ederek, “Yoğun bakımda yatan hasta sayısı arttı, göğüs hastalıkları karantina bölümü açıldı… Burada da yüzde 50 doluluğa ulaşmış durumdayız…” dedi.

“DAHA AGRESİF VE ÖLDÜRÜCÜ SEYRETTİĞİNE DAİR BULGU YOK”

Bulaşıcılığı fazla olan Delta varyantının toplumda daha yaygın görüldüğünü kaydeden Nesil Bayraktar, “Virüsün daha agresif ve öldürücü seyrettiğine dair bulgu yok… Bunu söyleyebilmek için daha çok veriye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

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“HER 6-8 AYDA BİR AŞI GEREKECEK”

Bayraktar, hastaneye ve yoğun bakıma yatışı engelleyen aşıların bir süre sonra etkisini kaybedebileceğini, bu nedenle hatırlatma dozlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Görünen odur ki daha güçlü, performansı daha yüksek aşılar geliştirilene kadar grip gibi her 6-8 ayda bir koronavirüs için de aşılanma gerekecek” dedi.

Bayraktar, aşılar konusunda gerekli açıklamaların zaten Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, meslek örgütleri, sağlıkçılar tarafından yapıldığını söyleyerek, bilgi almak isteyen vatandaşların hekimlere de ulaşabileceğini belirtti.

BAYRAKTAR’DAN OKUL UYARISI

İklim şartları uygunken, havalar henüz çok soğumamışken okullardaki eksikliklerin giderilmesi, önlemlerin artırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, şu an kapı-pencere açık ders işlenebildiğini ancak bir süre sonra bunun yapılamayacağını söyledi.

PCR ve antijen testlerinin güvenirliğiyle ilgili soru üzerine Dr. Nesil Bayraktar, antijen testlerinin semptomlu vakalar için daha duyarlı olduğunu kaydetti.

Bayraktar, “Antijen testleri semptomuz vakalarda PCR kadar duyarlı değil…” dedi.

“GRİBAL ENFEKSİYONLAR DA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI…”

Bayraktar, sonbaharla birlikte gribal enfeksiyonların da görülmeye başladığını, risk gruplarından başlanarak grip aşılarının toplumsal aşılamaya dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın dünkü verilerine göre, ülkede bugüne kadar toplam 3 milyon 818 bin 20 test yapıldı, 24 bin 951 vaka tespit edildi. 23 bin 1 hasta iyileşip taburcu olurken 93 hasta hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta olarak kayıtlara geçti.

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Son Güncelleme: 17.11.2021 15:09
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