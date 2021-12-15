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Enerji verimliliği konusunda çalıştay düzenleniyor

Enerji verimliliği konusunda politikalar üretilebilmesine hizmet etmek amacıyla yarın üç örgütün iş birliğinde çalıştay düzenleniyor.

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:45
Enerji verimliliği konusunda çalıştay düzenleniyor

Çalıştay, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Enerji Verimliliği Derneği iş birliğinde Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de yer alacak. Çalıştayda üretilecek sonuç raporu kamuoyu ile paylaşılacak.

Çalıştay kapsamında “KKTC'de Enerji Verimliliği Yasal Durum ve Enerji Verimliliği Eğitimi”, “KKTC Enerji Verimliliği Stratejik Plan Çalışması”, “Binalarda Enerji Verimliliği, Ulaştırmada Enerji Verimliliği”, “Üretimde Enerji Verimliliği” konularında çalışma masaları oluşturuldu. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, yazılı açıklamasında, pek çok ülkede enerji verimliliği konusunda, yapılan işlerin daha az enerji ile yapılabilmesinin yollarının bulunması için hedefler konduğunu kaydetti.

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Cellatoğlu, “Avrupa Birliği ve üye ülkeler de bu konuda önlerine önemli hedefler koymaktadır. 2050 yılına gelindiğinde Avrupa’yı iklim nötr hale getirebilmek için fosil yakıtlardan uzaklaşmayı, yeşil enerji kullanmayı ve su kaynaklarının daha az kullanılmasını ön plana çıkarmaktadırlar” dedi. 

KKTC’nin henüz bir enerji politikası ve enerji verimliliği mevzuatlarının bulunmadığını belirten Cellatoğlu, şunları kaydetti:

“Elektrik Mühendisleri Odası olarak, karbon emisyonlarının sıfırlanması, enerji sektörünün karbondan arındırılması, çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması, üretimde inovasyonun teşvik edilmesi, kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi hedefi ile siyasilerimize ışık tutacak eylem planları ve politikalar oluşturmaya yarayacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Enerji Verimliliği Derneği iş birliğinde Enerji Verimliliği Çalıştayı’nın birincisini gerçekleştiriyoruz. Çalıştayın sonuç raporu tüm siyasilerimiz, ilgili sektör paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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Son Güncelleme: 15.12.2021 13:08
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