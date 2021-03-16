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Enerji alanında iş birliği protokolü imzalanıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı koordinasyonunda enerji faaliyet alanında iş birliği ve Ar-Ge çalışmaları başladı.

16 Mart 2021 Salı 17:30
Enerji alanında iş birliği protokolü imzalanıyor
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı koordinasyonunda enerji faaliyet alanında iş birliği ve Ar-Ge çalışmaları başladı.

Bu çerçevede yarın ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla iş birliği protokolü imzalanacak. İş birliği protokolü ile “KKTC enerji dönüşümünün başlatılması” hedefleniyor.

Başabakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KIB-TEK, ODTÜ KKK ve ASELSAN tarafından ortaklaşa yürütülen “KKTC Elektrik Şebekesi Analiz Çalışmaları” 2020 yılının aralık ayında tamamlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bunun ardından iş birliği çalışmalarını değerlendirmek üzere toplantılar gerçekleştirdi ve görüşmeler kapsamında 16 - 17 Mart tarihlerinde bakanlık tarafından koordine edilecek bir etkinlik planlandı.

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Bu kapsamda bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı başkanlığında, KIB-TEK, ODTÜ-KKK ve ASELSAN’ın katılımı ile KKTC’de enerji sistemleri ve akıllı şebekeler alanında yürütülecek iş birliği faaliyetleri değerlendirildi. 

Toplantıda; “Güneş enerjisi sistemlerinin KKTC elektrik şebekesine etkilerinin incelenmesi amacıyla ASELSAN’ın gerçekleştirdiği saha ölçümleri ve şebeke analiz çalışmaları ele alınırken, yenilenebilir enerji kurulumlarının ada genelinde yaygınlaştırılması için alınabilecek aksiyonlar” görüşüldü.

Bu görüşmeler neticesinde öncelikli olarak şu iki kritik projenin başlatılabileceği değerlendirildi:

“Yenilenebilir Enerji Simülasyonu ve Şebeke Analizi Projesi: KKTC’de seçilen bir pilot bölgenin şebeke modeli oluşturulacak, model üzerinde simülasyon analizleri yapılacak ve şebeke teknik kısıtları belirlenecek, bu analiz sayesinde yenilenebilir enerji başvurularının uygunluğu daha doğru ve hızlı değerlendirilecek, yeni yenilenebilir enerji projelerinin kurulmasının önü açılacak, KKTC’deki yüksek güneş enerjisi potansiyelinden daha iyi faydalanılabilecektir.

Merkezi Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sistemi Projesi: KKTC’ye güneş enerjisi santralleri için bir izleme merkezi tesis edilecek, sahadaki güneş enerjisi santrallerinden gerçek zamanlı veri alınacak ve bu veriler analiz edilecek, analiz sonuçlarına göre şebeke olumsuz etkilenmeyecek şekilde santrallerin enerji üretimi uzaktan yönetilecektir.”

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Son Güncelleme: 16.03.2021 18:54
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