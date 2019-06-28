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“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım

“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım

28 Haziran 2019 Cuma 16:57
“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) Yönetici Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen, KPM Araştırma Görevlisi Devrim Şahin ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuray Ibryamova “International Relations in the Age of Anxiety” (Endişe Çağında Uluslararası İlişkiler) konferansına katılarak sunumlar gerçekleştirdiler.

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde bulunan Belgrad Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen uluslararası konferans, Central and East European International Studies Association (Orta Doğu Avrupa Uluslararası Çalışmalar Birliği - CEEISA) ile International Studies Association (Uluslararası Çalışmalar Birliği - ISA) tarafından ortaklaşa organize edildi.

Şahin ile Prof. Dr. Sözen’in “Demokrasileri Farklı Düşünmeli miyiz?” panelinde “Otoriterciliğin Üçüncü Dalgası” başlıklı bir sunum yapmasının ardından, Şahin “Tarihsel Uluslararası İlişkiler” panelinde “Westphalia Hukuku’nun Westphalia Sonrası Dünya’da Mantığı” konusunda ve Ibryamova ise “Karşılaştırmalı Popülizmi Anlamak” panelinde “Bulgaristan’da Populizm ve Ulusal Kimlik” konusunda sunumlar gerçekleştirdiler.

4 gün boyunca süren ve çok sayıda ülkeden akademisyen ile öğrencileri biraraya getiren uluslarararası konferans sırasında, Prof. Dr. Sözen ve Şahin Belgrad Üniversitesi’nin Rektörlük Binası’nda ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde posterler asarak ve broşürler dağıtarak DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün “Diplomasi ve Çatışma Yönetimi” başlıklı yeni yüksek lisans programının tanıtımını gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Endişe çağında Uluslararası Ilişkiler Konferansı
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