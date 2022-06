Ender Denktaş Vangöl bindik bir alamete giderik felakete

ENDER DENKTAŞ VANGÖL BİNDİK BİR ALAMETE GİDERİK FELAKETE

Ergün YAHAT

Birinci Cumhurbaşkanı Rahmetli Rauf Rayif Denktaşın kızı Ender Denktaş Vangöl'ün sosyal medya hesabından Cumhurbaskanlığa danışman olarak alınan Kartal Harman'ın paylaşımının altına yaptığı yorum büyük beğeni topladı.

İste o paylaşım;

Dilimden assalar doğruyu söylemekten kaçınmam .Hayırlı olsun demiştim Ancak ,her şeye olmadık her şeye hayırlı olsun deyip alkışlayanlardan değilim .Ne ise yanlış söylerim 99 köyden de kovulsam . Eleştirdiğim tek şey ATAMALARIN Son üç yıldır hiç bitmediği Ne CB de ne Hükümette Başka yaptıkları hiç bir şey yok .Ve bu kadar Atamalarla Atananlarında bişey yaptığı yok . Kazananın out ,kazanmayanın İn olduğu bir yapıda ,artık daha nasıl bir kötülük yapacaklar bu memlekete meçhul. O kadar çok müdür danışman müsteşar ordusu var ki ,müşavir ordusu da bir O kadar Kartal . Bu DEVLET in bu yükü kaldırması normal şartlarda mümkün değil ,ama hazır gelince onlar için sorun yok ,oysa KALKINMAK için israfdan VAZGEÇMELİYDİLER ,ÇOĞALTACAKLARINA AZALTMALIYDILAR . Bu derenin suyu hazır aktıkça , DEVLET diye bişey ortada kalmayacak ve görünen de O . yapılmak istenilenin ne olduğu bazı kişilerce görülmese veya bilinmese de ,Tecrübe her şeydir .En azından bizi kimse KANDIRAMAZ .Bu devletin batmaması imkansız Taşıma suyla değirmen dönmez sevgili Kartal .Hep muhtaç bırakılmak gibi bir durumla karşı karşıyayız ve verilen mücadele de bunu haketmez .Cumhuriyet kurulurken ,ne birilerine yama olunsun ,ne de birilerine ilhak olunsun diye KURULMADI . Kendi ayaklarımızın üstünde duramamamızın sebepleridir bu lüzumsuz harcamalar Önce kendilerinden başlamaları gerekirdi . Ne kadar fazlalık varsa azaltmaları gerekirken ,bir O kadar çoğaltan MAKAMLAR ordusu ,kendi maaşlarından dahi kesip bütçeye katkıda bulunmalıydılar Çünkü memleket yangın yeri ve hiç oralı olmamaları ve üstüne üstlük ATAMALARDAN başka hiç bir şey yapmamaları bu Halkın öfkesini daha da artırdı Artık el İNSAF Bu güne kadar ATANMIŞ kimseye Hayırlı olsun deyip alkış tutmak içimden gelmedi .Sebebi ortada .Yine de yeni yaşınla birlikte demiş bulundum .Çünkü bende bundan böyle şakşakçı sınıfında yer alacam bu gidişle Bu gidiş hiç HAYIRIN OLMADIĞINDAN . Açıkcası Bindik bir alamete Giderik FELAKETE . had eyvallah .