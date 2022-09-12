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Endemik Bitkilerimizden Delphinium Caseyi Artık Koruma Altında

12 Eylül 2022 Pazartesi 09:45
Endemik Bitkilerimizden Delphinium Caseyi Artık Koruma Altında

Sadece Kıbrıs’ta bulunan ve sadece 100 adet tespit edilebilen Delphinium Caseyi isimli bitki türünün korunması için Türk Bankası, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, Çevre Koruma Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu işbirliği yapacak.

 

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, doğada yalnızca 100 civarında kalan Delphinium Caseyi türü bitkinin neslinin, küresel ölçekte kritik seviyede tehlike altında olduğu belirtildi.

 

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, sponsor Türk Bankası ve Türk Bankası Keep Green Ekibi temsilcileri arasında önceki gün imzalanan protokolle başlayan projenin ilk aşaması 3 yıl sürecek.

 

İmzalanan protokole göre, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülecek projede Delphinium Caseyi bitkilerinin insan ve keçi gibi dış etkenlerden korunması amacıyla güvenli bölge oluşturulacak, türün her bir bireyinin tek tek işaretlenerek ve  koordinatları alınarak izlenmesi çalışmaları yapılacak. Tohumları toplanarak Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü bünyesinde, TİKA sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Tohum Bankası’nda saklanacak.

 

Projede tür hakkında kamuoyu farkındalığının artırılması amacıyla yazılı ve görsel çalışmaların yapılması ve çalıştay düzenlenmesi yer alıyor.

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Son Güncelleme: 12.09.2022 17:35
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