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En Çok Yağış Dörtyol’a Düştü

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Meteoroloji Dairesi’ne göre, dün saat 08:00 ile bugün 08:00 arası en çok yağış Dörtyol, Akıncılar, Beyarmudu ve Gazimağusa’ya düştü.

En Çok Yağış Dörtyol’a Düştü

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Meteoroloji Dairesi’ne göre, dün saat 08:00 ile bugün 08:00 arası en çok yağış Dörtyol, Akıncılar, Beyarmudu ve Gazimağusa’ya düştü.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:57
En Çok Yağış Dörtyol’a Düştü

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Meteoroloji Dairesi’ne göre, dün saat 08:00 ile bugün 08:00 arası en çok yağış Dörtyol, Akıncılar, Beyarmudu ve Gazimağusa’ya düştü.

Daire tarafından yayınlanan verilere göre, metrekareye Dörtyol’da 10; Akıncılar, Beyarmudu, ve Gazimağusa’da 9; Devlet Üretme Çiftliği ve Yeşilırmak’ta 8, Taşpınar’da 7; Alevkaya, Ercan, Kırıkkale, Akdoğan, Çayönü ve Salamis’te 6; Lefkoşa, Mallıdağ, Serdarlı, Kalkanlı ve Çayırova’da 5,
diğer yörelerde ise 0,4 ile 4 kilogram arasında yağış kaydedildi.

(ID/HÖ)
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